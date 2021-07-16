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"علام": مشروع حياة كريمة لم يحدث في تاريخ أي دولة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:40 م
داليا الحسين
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علق الدكتور محمد لافي علام، أستاذ تنظيم المجتمع وعضو تنسيقية الأحزاب على احتفالية مبادرة حياة كريمة قائلًا: "كان عيدًا قوميًا للريف المصري، معقبا: "هذا الريف الذي انجب عظماء مصر على مر التاريخ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه النظرة للريف المصري لم تحدث من قبل، والتي تتضمن التنمية الشاملة المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد علام، أن مشروع حياة كريمة في الريف المشروع قومي ولم يحدث في تاريخ أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ينقل الريف المصري نقلة نوعية.

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