تصريحات حلا شيحة مطلوبة على جوجل

تصريحات حلا شيحة، أثارت العديد من الفنانات والشخصيات العامة الجدل في الآونة الأخيرة، حول ارتداء الحجاب وخلعه، وترك الفن وإعلان الاعتزال والعودة مجددا.





تصريحات حلا شيحة





وتعد حلا شيحة واحدة من الفنانات التي أثارت الجدل في أحيان كثيرة، حيث ارتدت النقاب لفترة طويلة وابعتدت عن التمثيل قبل عودتها وانفصالها عن زوجها وقرارها للعودة إلى التمثيل.





تصريحات حلا شيحة اليوم





عادت حلا شيحة للتمثيل مجددا لتلقى سيلا من التعليقات والانتقاد، وبعد فترة قصيرة فاجأت الجمهور مرة أخرى بالعديد من التصريحات حول "توبتها" وطلبها حذف مشاهدها مع تامر حسني.





تصريحات حلا شيحة مطلوبة





وتصدرت تصريحات حلا شيحة تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة، بعدما زاد الجدل بينها وبين تامر حسني حيث حذفت متابعتها للعديد من النجوم على رأسهم محمد رمضان وتامر حسني.





تصريحات حلا شيحة والكليب الجديد





وفاجأت حلال شيحة جمهورها بتبرئها من كليب أغنية "بحبك" للفنان تامر حسنى، ضمن أحداث فيلم "مش أنا"، حيث إنه يضم مجموعة من المشاهد الرومانسية التى تجمعها ببطل الفيلم تامر حسنى.





تغير تصريحات حلا شيحة





وتغيرت تصريحات حلا شيحة منذ زواجها من معز مسعود الذي يطلق على نفسه داعية منذ 5 أشهر، وحملت كثيرا من التناقضات، وحرمت الفن، بعدما تبرأت من المشاهد بحجة حرمانية عرضها في مثل تلك الأيام المباركة، رغم موافقتها عليها من قبل.





الهجوم على تصريحات حلا شيحة





ولاقت تصريحات حلا شيحة هجوما كبيرا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني لتفتح باب النقاش من جديد حول إباحة الفن والتمثيل في الإسلام، وهل فنون الأداء الحركى "حرام".





تصريحات حلا شيحة وترك الفن





وعادت حلا شيحة للفن مجددا بعد الابتعاد عنه لسنوات طويلة بسبب ارتدائها "النقاب" قبل أن تخلعه وتظهر في "فوتوسشن" يظهر مفاتنها وتعود من خلال العمل مع محمد رمضان والنجم تامر حسني.



