بحضور السيسي.. تنظيم يبهر المصريين في احتفالية "حياة كريمة"

أقيمت، أمس الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط مشاركة حشود من جموع الشعب المصري في استاد القاهرة.





وخلال الاحتفالية، تحول استاد القاهرة إلى لوحة فنية بتزيين المدرجات والإضاءة المبهرة من تنظيم شركة ميديا هب سعدي- جوهر، وشهدت الاحتفالية تزيين المدرجات بالإضاءة المبهرة على أعلى مستوى والتي كانت تعكس أجواء القرية المصرية والبيوت الريفية وأشجار النخيل.





وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر عدد من منصات مثل فيسبوك وتويتر عن فخرهم بخروج الاحتفالية بهذا الشكل، معربين عن فخرهم بمصر ورئيسهم.





وخلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسي على تكريم عدد من من التنفيذيين في مبادرة حياة كريمة منهم جبريل فتيح عاهد جبلي، ومحمد رأفت عبد العزيز، وعبد الوهاب جبر محمد الحضري، ومحمد عبد السلام حسن، وريمون صفوت شفيق موسى، وعبير عبد الرحمن مشرف ماضي، ونيفين النحاس حسن حسان، ومجدى رياض عبد الغفار، وأحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة، زين على محمد سلامة، ومحمد على جبر، غادة خديوي سيد، وطارق أحمد على خليل، وتكريم خاص للمرحوم محمد حسن عضو البرنامج الرئاسي للتأهيل الرئاسي، والذي توفى بفيروس كورونا.





الجدير بذكره ان الرئيس السيسي قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في عام 2021 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.



