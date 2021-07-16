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من هي كارولين عزمي التي تتصدر "تريند" جوجل؟

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:56 م
كارولين عزمي
كارولين عزمي
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تصدرت اسم كارولين عزمي اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021، تريند محرك البحث الأشهر عالمياً جوجل، بعد الإعلان عن خطوبتها.

كارولين عزمي

وتساءل الكثيرون عن كارولين عزمي، حيث يوجد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من لا يعرفون هذه الفنانة، ولاسيما أنها لم تشتهر إلا من فترة قصيرة.

كارولين عزمي ومسلسل أبو العروسة

ودخلت الفنانة كارولين عزمي بطلة مسلسل "أبو العروسة" قائمة الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطبتها مساء أمس، في حفل حضره الكثير من الفنانين والمشاهير.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام أبرز المعلومات عن كارولين عزمي التي تتصدر جوجل في السطور التالية:

ظهرت كارولين عزمي في العديد من الأعمال المسرحية ضمن سلسلة عروض مسرح النهار، حيث شاركت في مسرحيات "الحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم".

وشاركت النجمة كارولين عزمي في عدة مسلسلات منها  "رأس الغول، الأب الروحي، الحلال"، إلى جانب مشاركتها في دراما رمضان من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبدالعزيز ومسلسل "القمر آخر الدنيا" مع النجمة بشرى.

واحتفل المنتج الشاب إبراهيم إسحاق، عام 2018 بعيد ميلاد الفنانة الشابة كارولين عزمي الـ22، لتنطلق بعدها إلى عامل الفن والشهرة، حيث أجادت التمثيل إلى جانب عدة هوايات أخرى مثل "الرسم".

ورشح المنتج إبراهيم حمودة كارولين عزمي للقايم بدور "هاجر"، في مسلسل أبو العروسة، وبعد تواصلها مع الشركة المنتجة "سكوير ميديا"، رفضت أداء الدور تماماً، إلا أن مخرج العمل أقنعها رفقة المنتج حتى تعاقدت على المسلسل قبل البدء في تصويره.

ويعتبر مسلسل "أبو العروسة" هو الانطلاقة الحقيقية للنجمة كارولين عزمي، التي أكدت أن بدايتها الفنية عندما اختارها الفنان محمود حميدة من 11 فتاة للمشاركة في مسلسل "الأب الروحي".

خطوبة كارولين عزمي

واحتفلت الفنانة كارولين عزمي بحفل خطوبتها على رجل الأعمال الشاب بيشوي   صاحب سلسلة محلات شهيرة، لتتصدر تريند جوجل، وتشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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