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عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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لا يزال الحديث قائم عن المباراة المرتقبة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز واللقب للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما توج باللقب الموسم الماضي على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

ويدخل المارد الأحمر، وهو يفتقد خدمات 5 لاعبين بعد استبعادهم من قائمة الفريق قبل السفر، لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من :-

ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لانضمامهما لمنتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو، وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية، بالإضافة إلى إصابة وليد سليمان

وكان فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي، قد وصل للمباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف، والتعادل في الإياب سلبيًا.

وعلى الجانب الآخر، وصل النادي الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بعدما تفوق على منافسه الترجي التونسي ذهابًا بهدف وحيد، وثلاثية نظيفة في الإياب.

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