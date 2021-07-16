السعودية.. فتح المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة

أعلن اتحاد الغرف السعودية، اليوم الجمعة، في بيان له، تعميم يطلب من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية استمرار فتح المحلات خلال اوقات الصلوات.





وأضاف اتحاد الغرف السعودية بأنه تفادياً لمظاهر الازدحام و التجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات".





وأوضح اتحاد الغرف" أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، مؤكدا "على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات".





ولا يحمل التعميم صفة الإلزامية، لكنه يتزامن مع نقاش واسع جديد بين السعوديين حول قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة، والتي طالما أثارت نقاشات كثيرة، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.





ومن غير الواضح إن كان التعميم كافيًا لتجنيب المحلات التجارية التي ستلتزم به مخالفات من جهات حكومية أخرى.



