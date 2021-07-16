التضامن تكشف تفاصيل الحملات التوعية المجتمعية ضمن "حياة كريمة"

كشفت الدكتورة منى كنعان، مستشار وزيرة التضامن، تفاصيل الحملات التوعية المجتمعية في المحافظات ضمن مشروع "حياة كريمة"، قائلة إن المرحلة الأولى لـ حياة كريمة كانت تركز أكثر على البنية التحتية.



وأضافت "كنعان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في بناء الإنسان والبشر، وبالتالي ستركز وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الثانية على القضايا التووية وتغيير السلوكيات ونبذ الأشياء الضارة.



وتابعت "نحن في فترة تحضيرية، وبدأنا بـ 4 محافظات، واجتمعنا مع المحافظين وجمعيات المجتمع المدني والرائدات الريفيات وغيرها"، لافتة إلى أن الحملة ستبدأ في أول أسبوع في سبتمبر، وتستهدف 4 قرى كمرحلة تجريبية في سوهاج والمنيا وأسيوط.

