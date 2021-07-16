"إتقل" أغنية عمرو دياب الجديدة تتصدر تويتر بعد ساعة من طرحها

تصدرت أغنية إتقل للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة من طرحها.





طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "إتقل" ضمن الحملة الدعائية لشركة بيبسي، الأغنية تعد هي ثاني اغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد اغنية "الدنيا بترقص"

"اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس.





وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط اجواء صيفية مبهجة، ورافقة في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.





يذكر أن الهضبة كان قد طرح منذ أيام أغنية " الدنيا بترقص" وهي من اخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الاكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" فور طرح أغنيته "الدنيا بترقص"