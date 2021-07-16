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الباز يكشف الرسائل الهامة في خطاب الرئيس السيسي في المؤتمر الأول لـ "حياة كريمة" (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:05 م
شيماء حسن
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كشف الإعلامي محمد الباز، عن الرسائل الهامة التي اشتملها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة إن هذا الاحتفال كان أكثر من كونه مؤتمر أول لمبادرة حياة كريمة التي تستهدف تنمية وتطوير الريف المصري.

وأضاف أن هذا التواجد من فئات المجتمع من سياسيين وكتاب ومفكرين ورجال أعمال وشباب ومثقفين هو تدشين في مشروع قومي حقيقي وهو المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري بعد أن ظلوا لعقود بالفعل مهملين ونحن شهود على ذلك.

وتابع "هذا التدشين يليق بإعلان الدخول للجمهورية الثانية ومن شأنه أن يغير وجه الحياة فيبقى مناسب وتدخل دولة بهذا المشروع الكبير اللي الناس في الريف عارفين قيمته، كما أن الخطاب السياسي الذي أصر الرئيس السيسي أن يوجهه في قضية السد الإثيوبي كان حتى لا يتحول هذا القلق إلى قلق مرضي فكان لابد من أن يوجه رسائل طمأنة إلى الشعب المصري".

واستطرد "اليوم كان مختلف ويعتبر الأمس هو التدشين الكبير للدخول إلى الجمهورية الثانية، تظهر اهتمامك بالريف وتوجه رسائل طمأنة بخصوص السد خاصة أن القضيتين مرتبطتين ببعض، وكيف وجه رسائل إلى إثيوبيا بأن البناء هو الأساس والتهديد والهدم هو الاستثناء ودعوته إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة".

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