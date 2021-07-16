إيساف يطرح "انتي الصحاب" على شعبيات





طرح المطرب ايساف احدث اغانيه بعنوان «انتي الصحاب» على قناة شعبيات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



الأغنية تنتمي الى نوعية اغاني المقسوم، وهي كلمات ياسر أبو اليمين، ألحان دونجا، توزيع محمد حريقة، والكليب انتاج قناة شعبيات للمنتجين: احمد حماد ومحمد مهاب، مونتاج واخراج سيف الدولي.



وتقول كلماتها: لو في كلام هقوله تاني هقول بحبك.. وباقى عمري م الليلة دي هعيشه جمبك.. انتي اللي ليا بعد ربنا وأهلي.. ايوا تستاهلي لما اقول مافيش منك.. انتي الصحاب والعمر والعشرة الجميلة.. انتي اللي هسهر أفضفض ليها في كل ليلة.. انتي الحياة بالنسبة ليا.. ولو عليا اديكي روحي.. وروحي برضو تكون قليلة.



وصرح المطرب ايساف: ان اغنية «انتي الصحاب» تدور حول اقرار واعتراف حبيب لحبيبته ليلة الزفاف بانها ستكون كل شيء في حياته القادمة ويحكي لها عن سبب اختياره لها لتكون ام اولاده.



واضاف ايساف: انه يتوقع ان تحقق هذه الاغنية النجاح خاصة في مناسبات الخطوبة والزواج، واعرب ايساف عن سعادته بالتعاون مع الموزع حريقة للمرة الثانية بعد نجاح مهرجان «كذا لون» منذ عامين.



ووجه ايساف الشكر لقناة شعبيات والمنتجين: احمد حماد ومحمد مهاب على دعمهما له واستمرار التعاون بينهم في انتاج الاغاني، واعلن ايساف عن تحضيره لمجموعة من الاغاني المميزة خلال الفترة المقبلة سيتم طرحها تباعا.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال ايساف كان كليب اغنية «كارثة» والذي تم طرحه العام الماضي، ومؤخرا بعد رحيل نجم الكوميديا سمير غانم طرح ايساف اغنية خاصة تأبينا له بعنوان «سيرة حلوة».



ولمشاهدة كليب انتي الصحاب من خلال الرابط التالي:



