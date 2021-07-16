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أسعار الذهب تواصل الهبوط في تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تقلصت جاذبيته بفعل ارتفاع الدولار وانتعاش العوائد مما دفع المعدن الأصفر للنزول عن أعلى مستوى في شهر والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1815.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة  بتوقيت جرينتش بيد أنه مرتفع 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1813.30 دولار.

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.

 وقال دانييل غالي إستراتيجي السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز إن عدم قدرة الذهب على الاستفادة بشكل كبير من ضعف العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة يشير إلى أنه سيظل عرضة للتأثر بمزيد من التراجع.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي سيظل يميل إلى التيسير، مما قاد الذهب لأعلى مستوى في شهر أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 3.6 بالمئة إلى 2633.20 دولار للأوقية، ويتجه إلى أول انخفاض أسبوعي له في

أربعة أسابيع، بينما خسر البلاتين 2.9 بالمئة إلى 1105.92 دولار وتستخدم شركات صناعة السيارات المعدنين للحد من الانبعاثات في أنظمة عادم المحرك.

وتراجعت الفضة 2.3 بالمئة إلى 25.73 دولار للأوقية

 

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