الفيلم القصير القنبلة يشارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة



مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين، كما يتطرق لأشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.



ويحكي الفيلم قصة وسيم الذي يعيش مع والدته ولا ينسجمان مع بعضهما منذ فترة. ولكن عندما تطلب منهما شرطة برلين إخلاء المنزل لليلة واحدة لاستخراج قنبلة دفنت في الحرب العالمية الثانية، تبرز بينهما المزيد من مشاعر الغضب والألم.



الفيلم شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان نوفا فرونتير السينمائي، كما فاز بجائزة أفضل مخرجة من مهرجان أيودهيا السينمائي بالهند وحصل على تنويه خاص من مهرجان نابولي السينمائي لحقوق الإنسان بإيطاليا.



فيلم القنبلة من تأليف وإخراج ديما حمدان، ويشارك في بطولته طارق السايس، روا درويش، فريدريك فريريتش، وسيلين ميرال، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.



ديما حمدان هي صحافية ومخرجة فلسطينية. عملت أكثر من ١٠ سنوات في BBC عربي. ألهمتها القصص التي قامت بتغطيتها لسنوات بأفكار لمشاريع أفلامها القصيرة والروائية. وأخرجت ديما ٥ أفلام قصيرة منذ عام ٢٠٠٧ في لندن وعمان وبرلين.

يشارك الفيلم القصير القنبلة للمخرجة ديما حمدان، في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي تنطلق دورته الرابعة من 19 وحتى 23 يوليو تموز، وسيعرض يوم الثلاثاء 20 يوليو بين الساعة 12 مساءً والساعة 2 مساءً بتوقيت بيروت (+3 غرينتش).