"العسقلاني": من المهم أن يتحرك المجتمع المدني مع الدولة المصرية



قال محمود العسقلاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه من المهم أن يتحرك المجتمع المدني مع الدولة المصرية، لأنها لا يجب أن تكون بمفردها في هذه المعركة، لأنها معركة سلام اجتماعي، وحتى يحدث هذا السلام يجب أن نقف بجوار الدولة.



وأضاف العسقلاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أننا نستهدف من مبادرة "مواطنون ضد الغلاء" أن نقف بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقول له "إحنا معاك يا ريس، واللي أنت بتعمله هينفع الأجيال القادمة، التي ستستفيد وتشعر أن القرى مثل القاهرة في كل الخدمات.



وتابع محمود العسقلاني، "أننا هنحاول نساعد الناس والرئيس السيسي دايما يتحدث عن هذا الأمر، والوقوف مع الغلابة دائما".



