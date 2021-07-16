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بعد اختياره سفيرا لـ"حياة كريمة".. أسامة الأزهري: شرف لي أكون خادمًا للمواطن المصري

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اختير الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، سفيرًا لمبادرة حياة كريمة التي توفر الخدمات المعيشية الأساسية للمواطن المصري كمياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والثقافة والفنون والاهتمام بالريف المصري الذي تأخر سنوات كثيرة.

وقال الأزهري: إنني أحمل وسام شرف اختياري سفيرًا للمبادرة التي أشرف فيها أن أكون خادمًا وداعمًا للمواطن المصري خاصة وأن المبادرة تركز على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق حياة كريمة لكل أهالينا في قرى مصر، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى (حياة كريمة) لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.

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سفير حياة كريمة السيسي أسامة الأزهري

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