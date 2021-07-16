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خبيرة أسرية: إدخار الرجل للأموال دون علم زوجته "كارثة" لهذه الأسباب

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن إدخار الرجل لأمواله من دون علم زوجته أمر كارثي، لأن هذا الأمر ينتج إما عن بخل الزوج الشديد ويخشى إخبار زوجته بما لديه حتى لا تطلب منه أي متطلبات، إما أن يكون مريضا.

وأضافت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل أو الزوج هو قائدة المركبة الزوجية، ويستطيع وضع أسس وقواعد لسير تلك المركبة بطريقة متفق عليها بينهما.

وتابعت الخبيرة الأسرية، أن الزوج لا يقبل أن تخفي عليه زوجته مثل هذه الأمور أو غيرها، وبالتالي هي أيضا لا ولن تقبل بمثل هذه الأمور، ويجب أن تكون الحياة بينهما واضحة وصريحة.

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المرأة الزوج الأموال الأسرة

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