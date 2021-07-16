Advertisements

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية تركية، أن النادي الأهلي رد على نظيره جالطة سراي التركي، بشأن صفقة الدولي المالي أليو ديانج لاعب المارد الأحمر، وسط وجود رغبة من جانب الفريق التركي في الحصول علي خدمات اللاعب خلال منافسات الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة Turkiye، فإن النادي الأهلي رد بشكل رسمي على جالطة سراي فيما يخص صفقة انتقال المالي أليو ديانج إلي الفريق التركي في الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد تواصل نادي جالطة سراي مع مسؤولي الأهلي لمعرفة طلبات الفريق للحصول على خدمات أليو ديانج.

وتابعت الصحيفة، أن النادي الأهلي طلب الحصول على مبلغ 5 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل ديانج لنادي جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن نادي جالطة سراي سيفتح باب التفاوض من جديد مع الاهلي لحسم الصفقة رسميًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسؤولي الأهلي ديانج جالطة سراي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على خط هجوم الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 38 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي بنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الشباب السعودي يسعى لضم نجم جالطة سراي

حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

الأهلي يكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجمه

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس