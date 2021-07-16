5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي





كشفت تقارير صحفية تركية، أن النادي الأهلي رد على نظيره جالطة سراي التركي، بشأن صفقة الدولي المالي أليو ديانج لاعب المارد الأحمر، وسط وجود رغبة من جانب الفريق التركي في الحصول علي خدمات اللاعب خلال منافسات الموسم المقبل.





وبحسب صحيفة Turkiye، فإن النادي الأهلي رد بشكل رسمي على جالطة سراي فيما يخص صفقة انتقال المالي أليو ديانج إلي الفريق التركي في الموسم المقبل.





جاء ذلك بعد تواصل نادي جالطة سراي مع مسؤولي الأهلي لمعرفة طلبات الفريق للحصول على خدمات أليو ديانج.





وتابعت الصحيفة، أن النادي الأهلي طلب الحصول على مبلغ 5 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل ديانج لنادي جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



