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خبير أسري عن إخفاء الرجل حجم ثروته عن زوجته: "المرأة مهووسة بالشوبينج"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، والمتخصص في الشأن الأسري، إن مسألة اخفاء الرجل أمواله عن زوجته يرجع إلى بعض الأشياء التي يمكن للزوجة أن ترفضها ولا تقبل بها كأن يكون متكفل بعلاج أحد أفراد عائلته أو غيره أو ينفق على أحد الفقراء إلى غير ذلك من الأمور.

وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة مهووسة بالشوبينج إذا عملت حجم ثروة زوجها بالفطرة ستفكر كيف تنفقها في الترف سواء إصلاح الشقة أو الخروجات إلى غير ذلك من الأمور.

وتابع أيمن محفوظ، ثروة الرجل ضمن خصوصيته ولا يجوز للزوجة أن تتطلع على كافة التفاصيل وأمور الشخصية فهو قائد الأسرة ويواجه تحديات كثيرة ربما لا يريد اقحام زوجته وتفرغها لتربية أبنائها وعملها في البيت.

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المرأة الرجل الثروة الأموال

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