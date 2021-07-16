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السودان يخطط لإنفاق 640 مليون دولار على تجديد القطارات

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:29 م
السودان شبكة السكك الحديد
السودان شبكة السكك الحديد
وكالات
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يخطط السودان لتجديد شبكة السكك الحديدية المحطمة، بتكلفة 640 مليون دولار، وذلك قبل ربطها بالدول المجاورة، في إطار جهود لإحياء اقتصاد دمرته عقود من الديكتاتورية والعزلة الدولية.

 

وأعرب بنك التنمية الإفريقي وشركة البناء الحكومية الصينية وشركات خليجية، لم يُعلَن عن هويتها بعد، عن اهتمامهم بالمساعدة في إعادة نحو 2400 كيلومتر (1490 ميلاً) من خطوط السكك الحديدية المعطلة حالياً إلى الخدمة، وفقاً لهيئة سكك حديد السودان الحكومية.

 


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