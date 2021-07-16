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أمريكا تحذر رجال الأعمال من الاستثمار في هونغ كونغ

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:43 م
هونج كونغ
هونج كونغ
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حذرت إدارة بايدن المستثمرين من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في هونغ كونغ، وأصدرت نصيحة أكدت فيها أن مسعى الصين لفرض مزيد من السيطرة على المركز المالي يهدد سيادة القانون ويعرض الموظفين والبيانات للخطر.

قال مسؤول كبير في الإدارة، إن التطورات التي حدثت في هونغ كونغ خلال العام الماضي شكَلت مخاطر تشغيلية ومالية وقانونية ومخاطر متعلقة بالسمعة للشركات متعددة الجنسيات، مما استدعى إصدار تقرير الإرشادات يوم الجمعة عن وزارات الخارجية والخزانة والأمن الداخلي والتجارة الأمريكية

 

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