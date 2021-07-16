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بنى سويف يضم 5 صفقات جديدة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح مسوؤلى نادى بنى سويف الرياضى أحد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى الحصول على توقيع 5 لاعبين وذلك استعدادا للموسم الكروى الحديد .

ووقع رباعى المنيا احمد شحاته ومحمود عاطف ومصطفى شعبان ' الشوبكشي ' ومحمد حسانين حارس المرمى على عقود انتقالهم لصفوف بنى سويف لمدة موسمين .

كما حصل مسؤولى بنى سويف على توقيع احمد سعد ظهير أيمن الشرقية للدخان بعقد يمتد لمدة موسمين .


ووقع الخماسي عقود انتقالهم لبنى سويف فى حضور محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف وأحمد سيف النصر المشرف على الكرة والجهاز الإدارى للفريق .

وجاء توقيع اللاعبين بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم وذلك فى إطار سعى بنى سويف للموسم الجديد .

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