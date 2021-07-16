Advertisements

إضاءات بالهواتف المحمولة وإختناق رجال الإطفاء.. ماذا حدث في ميدان الساعة بالجيزة فجراً؟

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
لم يمر سوى دقائق معدودة من انتهاء قوات الدفاع المدني بالجيزة، من عملية إخماد حريقًا إندلع داخل سوبر ماركت بمنطقة الطالبية غرب المحافظة، ليُورد بلاغًا جديدًا بإندلاع حريق هائل بميدان الساعة، حال عودتهم إلى مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة، من صباح الخميس، كان قوات الدفاع المدني بالجيزة على موعد مع ألسنة لهب أكلت الأخضر واليابس، بميدان الساعة، غرب المحافظة.

تلاحظ لسكان شارع الثلاثيني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار مكون من 13 طابق ( أرضي+ 12 طابق) ملك "مصطفى.س.ع.ال"، 31 سنة، وتحديدا، بمحل لعب أطفال وسوبر ماركت بالطابق الأرضي، ثم امتدت النيران إلى معرض سجاد في الطابق العلوي.



خلال محاولة القوات السيطرة على الحريق، شاهدوا إشارات وإضاءات بهواتف محمولة من قاطني الطوابق الأربعة الأخيرة، بالعقار المشتعل، استنجادا بهم لإنزالهم.



استعانت القوات بسلم هيدروليكي لإنزال قاطني الطوابق المشار إليها، لكن جاءت المفاجأة لدى وصول أحد أفراد الحماية المدنية إليهم، برفضهم النزول بواسطة السلم.. "لا مش هنزل في السلم.. خلينا على الأرض أحسن".



ليستكمل القوات عمليات السيطرة على الحريق الذي فحم محتويات معرض السجاد ومحل لعب أطفال وسوبر ماركت مقام على مساحة 500 مترًا وأثناء ذلك واجههم تحديات وصعوبات عدة بسبب عدم وجود مدخل للمعرض المندلع داخله النيران سوى سلم صغير الحجم، بالعقار من الداخل، إضافة إلى تخزين صاحب معرض السجاد تشوينات خارجية كونت صدادة منعت وصول المياه للداخل، ليستخدم القوات سلم هيدروليكي في عملية الإطفاء مع إنزال تشوينات السجاد باستخدام شوكة ومن ثم اقتحام المكان والسيطرة على الحريق.


ألسنة اللهب المتبعة بأدخنة كثيفة تسببت في إصابة عددا من رجال الحماية المدنية بالجيزة بحالات اختناق قبل أن يتم إسعافهم سريعا وعودتهم للعمل، لاستكمال عمليات السيطرة على الحريق.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق الجيزة الإطفاء إصابات

أخبار تهمك

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على خط هجوم الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 38 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي بنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

"جحيم الفجر".. 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق دام لـ7 ساعات في الوراق

السيطرة على حريق شب بمخلفات في قطعة أرض بأوسيم

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في شقة دبلوماسي مغربي بالمهندسين

صعوبة السيطرة على الحريق.. ما هو مصير العقار المُشتعل داخله النيران بالطوابق؟

اندلاع حريق هائل في مصنع جبس بأبو النمرس

السيطرة على حريق بسوبر ماركت شهير في الدقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس