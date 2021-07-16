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الباز عن حلا شيحة: "ناقصها دقن الحويني أو يعقوب" (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي محمد الباز، على أزمة الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك عندما قامت حلا بالاعتراض على الكليب من آخر أفلامها مع تامر حسني ونزوله على "اليوتيوب" في العشر الأوائل من ذي الحجة حسب تعبيرها.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "محتاجين نحط علامات استفهام ويكون فيه وقفة ما قامت فيه الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، أن حلا شيحة بتتكلم باسم ربنا، وهي تنتزع كيف ربنا راضي عن كذا ومش عن كذا".

وأضاف "هل المشكلة عن حلا أن الكليب نزل في العشر الأوائل وفيه مشاهد غير لائقة، ولو فيه مشاهد على حد تعبيرها يبقى لا ينفع ينزل في العشر الأوائل ولا أي من أيام ربنا، وبعدين رجعت تقول إن مشكلة الفن أننا لو نجحنا بمقاييس الدنيا لكن بمقاييس ربنا إحنا لم ولن ننجح وكأنها تنتزع من ربنا هذا الحق".

وتابع الباز: "حلا بتتكلم باسم ربنا وكأنها عارفة مين اللي هيدخل الجنة ومعاها المفاتيح، ناقصها دقن الحويني أو محمد حسين يعقوب وهذا يعتبر حالة من التخريب للوجدان والفن المصري، وكل ده بسبب زوجها معز مسعود وهو لا يعيني في شيء، ولكن بحذر من موضوع مهم وهو الإحياء الرابع لجماعة الإخوان الذي يقوم به هذا الجيل الجديد من الدعاة اللي انت متبقاش عارف هو بتاع دين ولا فن هو ده الجيل الجديد الذي يحاول إحياء الجيل الرابع للجماعة بعد حسن البنا وسيد قطب والتلمساني".

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