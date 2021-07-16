بيدري: أتمني تحقيق الميدالية الذهبية مع إسبانيا في الأولمبياد

أعرب لاعب برشلونة الشاب، بيدري غونزاليس، عن آماله في تحقيق ميدالية ذهبية مع منتخب إسبانيا، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وذلك بعد أيام من حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في منافسات كأس الأمم الأوروبية.



وقال اللاعب في تصريحات صحافية عن مسيرته الرياضية، التي شهدت قفزة في وقت قصير: "الأمور تسير بشكل سريع، بمرور الوقت تجد أن تلعب في صفوف برشلونة، والمنتخب الأول، وتشارك في الأولمبياد"، معرباً عن فخره بعد الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في اليورو.



وتابع: "عندما أشارك في المباريات أشعر وكأنني ألعب ما أصدقائي في أحد الملاعب، وأنني مهما حدث يجب عليّ أن أقدم أفضل ما لدي، وأحاول تكرار الأمر في كل مرة، أحاول أن أتحلى بالهدوء، ولكن من الصعب أن تكون كذلك عندما تمر بكل ما مررت به، الأمر أشبه بالجنون".













وعن مشاركة منتخب بلاده في الأولمبياد أكد النجم الشاب أن إسبانيا لديها العديد من اللاعبين المميزين، وأنه سيسعى لمساعدة الفريق من أجل الوصول بعيداً في المنافسات، والتي تلعب فيها إسبانيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم مصر، والأرجنتين، وأستراليا.







وستبدأ إسبانيا المنافسة الأولمبية في طوكيو، قبل يوم واحد من حفل الافتتاح، وستواجه مصر 22 يوليو (تموز)، قبل ثلاثة أيام من مواجهة أستراليا، وستختتم دور المجموعات أمام الأرجنتين.