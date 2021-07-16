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عاجل.. موسيماني يستقر على خط هجوم الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خط هجوم فريقه ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره كايزر شيفز، مساء غدٍ السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

واقترب محمد شريف مهاجم الفريق من قيادة التشكيل بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات الماضية، على أن يكون محمد مجدي قفشة هو العنصر الثاني في الخط الأمامي.

كما استقر المدير الفني، على عودة طاهر محمد طاهر إلى التشكيل الأساسي، بعد غيابه عن مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدوري والتي فاز فيها الفريق، برباعية مقابل هدف وحيد.

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