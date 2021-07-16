عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارات مفاجئة

كشف باتريس موتسيبي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF عن موافقة المكتب التنفيذي لفكرة إقامة وتنظيم دوري السوبر الأفريقي بعد تقدم العديد من الرعاة لرعاية المسابقة وذلك لمصلحة الفرق والاتحادات التي تتحمل مصاريف باهظة.

كما أعلن "موتسيبي" أن جائزة الفائز في نهائي دوري الأبطال غدا الذي سيجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي سيكون 2.5 مليون دولار وقررنا زيادتها مستقبلًا.





كما قرر المكتب التنفيذي تكليف أحمد ولد يحيى النائب الثاني لرئيس CAF ورئيس لجنة الأندية والمسابقات بقيادة المشروع الضخم لإنشاء دوري السوبر الإفريقي وإطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة.





وأعلن رئيس الكاف الموافقة على مقترح إقامة كاس العالم كل عامين.





‏وأكد باتريس موتسبي علي إقامة كاس الأمم الأفريقية كل سنتين وكأس الأمم للمحليين كل 3 سنوات .



