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عالم أزهري: لا يجوز للزوج أن يسأل زوجته عن ميراثها أو راتبها

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشيخ سيد زايد، أحد علماء الأزهر إنه يجب على الزوج أن يصارح زوجته بحجم ثروته إذا توافرت بها عدة شروط أهما الحكمة والاتزان وتحمل المسئولية والأمانة والصدق بخلاف إذا كانت مبذرة أو سفيهة فلا يجوز للزوج أت يطلعها على أي شيء بشأن أمواله للحفاظ عليها.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، راتب الزوجة إذا كانت تعمل هو ملك لها تنفقه كيفما تشاء، ولا يجوز للزوج أن يسألها عن ميراثها فالإسلام كفل لها الذمة المالية الخاصة بها.

وتابع الشيخ سيد زايد، الإسلام أجاز أن تتصدق الزوجة الغنية على زوجها بشرط أن يكون بمحض إرادتها، مشيرا إلى أن راتب الزوجة إذا كانت تعمل هو ملك لها تنفقه كيفما تشاء، ولا يجوز للزوج أن يسألها عن ميراثها فالإسلام كفل لها الذمة المالية الخاصة بها.

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