أستاذ جيولوجيا: مصر ستكون من الدول العشر الأوائل في إنتاج الذهب

قال الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، إن العلم لا يري إلا باللغة واللغة لا تعبر إلا بالعين، مشيرًا إلى أن خبير أمريكي أكد له أن المصريين إذا قروءا في تاريخ الفراعنة لا وجدوا أنهم لم ينبوا معبدًا في طرق مخرات السيول.





وأضاف شمس الدين، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن مصر بها الكثير من مواقع الذهب، كما أن الفراعنة قديما نقبوا عن الذهب بأدوات بدائية وبالرغم من ذلك كانوا يستخرجون كثيرًا من الذهب.





وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، أن مستقبل مصر في استخراج مشرق، مشيرًا إلى أن مصر ستصنف من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوي العالم في إنتاج الذهب واستخراجه قريبا، موضحًا أن المعرفة أساس السيادة ومن يمتلكها يتسيد العالم.





وأشار إلى أن الدولة التى تملك وسائل العلم هي التى تقود العالم في المستقبل، مشيرًا إلى أن التقدم العلمي يحتاج إلى تعليم جيد، وممارسة البحث العلمي تؤدي إلى اكتشافات جديدة وتكنولوجيا، ومنها تؤدي إلى السعادة، ويجب أن يتوافق العلم الجيد مع التطورات الحديثة.





وأوضح أن وزير التعليم أوكل إليه تعديل بعض مناهج الجيولوجيا لمرحلة الثانوية العامة، موضحًا أنه كان يضع من كتابه البسيط في الجيولوجيا، قائلا:" انادي بالتعلم باللغة العربية، وتعليم لغة أخري في حياة الشخص".



