مشادة كلامية حول أحقية الزوج في إخفاء أمواله عن زوجته.. ومحمد موسى: أتحفظ على هذه الطريقة

نشبت مشادة كلامية بين ضيوف برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وذلك أثناء الحديث عن أحقية الزوج في إخفاء إدخاره أموالا دون علم زوجته.



وقال المحامي أيمن محفوظ، المتخصص في الشأن الأسري، إن المرأة ليست أهل للثقة بشكل عام، وبالتالي لا يمكن أن تؤتمن على طريقة إدارة الحياة الزوجية، موضحا "المركب اللي رئيسين تغرق"، ويجب أن يكون قائد واحد.



وقاطعته نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، قائلة إن الزوجة تؤتمن على عرض وشرف وسمعة الزوج، فكيف لا يمكن أن يثق فيها الزوج لإدارة المنزل أو يخفي عنها الأموال التي يدخرها على سبيل المثال، مضيفة أن هناك حياة زوجية تنتهي بسبب تصرفات الزوج وليست الزوجة، وهو ما تسبب في انفعال "محفوظ"، ليتدخل الإعلامي محمد موسى معلنا تحفظه على طريقة الحوار بين الطرفين.

