Advertisements

مشادة كلامية حول أحقية الزوج في إخفاء أمواله عن زوجته.. ومحمد موسى: أتحفظ على هذه الطريقة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
نشبت مشادة كلامية بين ضيوف برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وذلك أثناء الحديث عن أحقية الزوج في إخفاء إدخاره أموالا دون علم زوجته.

وقال المحامي أيمن محفوظ، المتخصص في الشأن الأسري، إن المرأة ليست أهل للثقة بشكل عام، وبالتالي لا يمكن أن تؤتمن على طريقة إدارة الحياة الزوجية، موضحا "المركب اللي رئيسين تغرق"، ويجب أن يكون قائد واحد.

وقاطعته نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، قائلة إن الزوجة تؤتمن على عرض وشرف وسمعة الزوج، فكيف لا يمكن أن يثق فيها الزوج لإدارة المنزل أو يخفي عنها الأموال التي يدخرها على سبيل المثال، مضيفة أن هناك حياة زوجية تنتهي بسبب تصرفات الزوج وليست الزوجة، وهو ما تسبب في انفعال "محفوظ"، ليتدخل الإعلامي محمد موسى معلنا تحفظه على طريقة الحوار بين الطرفين.

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على خط هجوم الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 41 دقيقة

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي بنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ يوم

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 16 ساعة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 م

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس