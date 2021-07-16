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الباز: هذه نصيحتي لـ"ياسمين عبد العزيز" بعد أزمة تعذيب الخادمات (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي محمد الباز، على أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد انتشار الأنباء عن قيامها بتعذيب أحد خادماتها عبر صفحة لحقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "الصفحة قالت إن ياسمين عبد العزيز قامت بتعذيب خادمة فلبنية وأساءت لها وأن الموضوع بعد كده اتلم وأوضحت أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وأضاف "الصفحة قالت إنه لابد أن يحدث نوع من الاعتراف والاعتذار وأن يكون فيه إجراء ضد ياسمين عبد العزيز، وذكرت أن لديها مستندات وأنه حاولت أن تتواصل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز التي نفت في المطلق وأشارت إلى أن هناك من يحاول هدمها".

وتابع الباز: "ياسمين قالت فيه ناس عايزة تهمدني وأنا بتكلم هنا أنه من مصلحتها أنها تطلع وتتكلم خاصة بعد بوست لشقيقها لمح فيه إلى مسألة الخدمات، لأن الجمهور له حق في الفنان، وهنا يظهر الفرق بين الفنانين الذين ظهروا في مبادرة حياة كريمة ومن قبلها حفل نقل موكب المومياوات والذين على قدر المسئولية ويظهروا في مثل هذه الأحداث الكبيرة وليسوا فقط في الأزمات والفضائح والخطايا وبين الفنانين الذين لا يصدروا إلا مثل هذه المشاكل".

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