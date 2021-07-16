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بالصور .. قرار وزيرة الصناعة حظر تصدير الأكسجين لمدة عام

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:08 م
نيفين جامع
نيفين جامع
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم في قرار رسمي  رقم 321 لسنة 20210، حظر تصدير الاكسجين إلا بناء على موافقة تعتمد من وزيرة الصحة والسكان.

وجاء قرار الوزيرة في ضواء جهود الدولة لتوفير الاحتياجات الطبية للبلاد الزمة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا، حيث سبق وأن اصدرت قرار بحظر تصدير الكحوليات والكمامات لتوفيرها بالسوق المحلي.

ونصت المادة الثانية من القرار،، على ان يسري فترة حظر تصدير الاكسجين لمدة عام من تاريخ نشره في الوقائع المصرية. 
صورة من القرار
صورة من القرار

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قرار وزيرة الصناعة حظر تصدير الاكسجين حظر تصدير الاكسجين لمدة عام

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