بالصور .. قرار وزيرة الصناعة حظر تصدير الأكسجين لمدة عام





وجاء قرار الوزيرة في ضواء جهود الدولة لتوفير الاحتياجات الطبية للبلاد الزمة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا، حيث سبق وأن اصدرت قرار بحظر تصدير الكحوليات والكمامات لتوفيرها بالسوق المحلي.





ونصت المادة الثانية من القرار،، على ان يسري فترة حظر تصدير الاكسجين لمدة عام من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم في قرار رسمي رقم 321 لسنة 20210، حظر تصدير الاكسجين إلا بناء على موافقة تعتمد من وزيرة الصحة والسكان.