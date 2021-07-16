تفاصيل مقترح ياباني بتقليص عدد أيام عمل الموظفين (فيديو)

كشف الدكتور حسين زناتي، مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية، تفاصيل مقترح ياباني بفكرة تجربة تقليل أيام العمل التي بدأت بها شركة مايكروسوفت في اليابان، لافتا إلى أنها فكرة مميزة وتحتاج لتدريب العامل.





وأضاف زناتي في مداخلة عبر ZOOM من اليابان، مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "بدون حظر" المذاع على صدى البلد، "اليابان تشتهر بزيادة عدد ساعات العمل، ويرجع ذلك إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينات لإعادة عملية بناء البلد لتصل فترات العمل أكثر من 13 ساعة يوميًا»".





وتابع مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية: "بسبب زيادة ضغط العمل، بدأت ظهور مشاكل في المجتمع، حيث قلة أعداد المواليد وزيادة أعداد المصابين بالشيخوخة، وظهور أعراض نفسية للعامل أثناء العمل، ووصلت إلى حالات الانتحار".



