Advertisements

مفيد عاشور: "محمود ياسين كان بيدعي اللهم إني اعوذ بك من النجومية"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements


قال الفنان مفيد عاشور، إن الجميع يبحث عن الإنسان الكامل، وذلك لم يحدث على الإطلاق، وإذا قرء الإنسان كثيرًا سيشعر بأنه لا يعرف شيئا، والمبدع إذا تصور إنه إذا وصل لمرحلة الكامل فسيكون شيئا صعبا له في مشوار حياته.

وأضاف عاشور، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه يذكر مقولة رائعة للفنان الكبير محمود ياسين، والذى كان يقول "اللهم إني أعوذ بك من النجمكة"، أي الغرور في النجومية ولذلك كان فنان رائع.

وأشار عاشور، إلى أنه وبالتزامن عرض المسلسل وظهوره كان هناك أحداث شغب الأمن المركزي، وصدر قرار بحظر التجول مما اضطر المواطنين التواجد في المنازل مما جعلهم يشاهدون مسلسل أبو العلا البشري.

وأكمل مفيد عاشور، أن أفضل شخصية قدمها خلال مشواره الفني كانت عن الأديب الراحل طه حسين، وكان ذلك في بداية تخرجه من المعهد العالي، قائلا:" عمري ما رضيت عن عمل شاركت فيه، وفي كل مرة أقول عندي الأحسن".

وتابع مفيد عاشور، أنه حينما طلب منه أن يجسد الشخصية قلقه البعض منها، لأن هناك شخصيات كبيرة جسدت ذلك الدور منهم أحمد زكي، والفنان محمود ياسين، مشيرًا إلى أنه كان يحب الأديب طه حسين، وتربطه به علاقة وجدانية لأنه كان يقرئ كتبه.

وأردف مفيد عاشور، أن النقاد أشادوا بدوره في تجسيد شخصية طه حسين، قائلا:" كنت بعمل بطولة في المسرح القومي بشخصية طه حسين والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ جه اتفرج على المسرحية وطلب مني أعمل مشهد طه حسين في أحد المسلسلات".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يضع شرطا صعبا للموافقة على رحيل حسام حسن للزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 18 ساعة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الباز: هذه نصيحتي لـ"ياسمين عبد العزيز" بعد أزمة تعذيب الخادمات (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

11:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس