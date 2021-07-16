مفيد عاشور: "محمود ياسين كان بيدعي اللهم إني اعوذ بك من النجومية"





قال الفنان مفيد عاشور، إن الجميع يبحث عن الإنسان الكامل، وذلك لم يحدث على الإطلاق، وإذا قرء الإنسان كثيرًا سيشعر بأنه لا يعرف شيئا، والمبدع إذا تصور إنه إذا وصل لمرحلة الكامل فسيكون شيئا صعبا له في مشوار حياته.



وأضاف عاشور، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه يذكر مقولة رائعة للفنان الكبير محمود ياسين، والذى كان يقول "اللهم إني أعوذ بك من النجمكة"، أي الغرور في النجومية ولذلك كان فنان رائع.



وأشار عاشور، إلى أنه وبالتزامن عرض المسلسل وظهوره كان هناك أحداث شغب الأمن المركزي، وصدر قرار بحظر التجول مما اضطر المواطنين التواجد في المنازل مما جعلهم يشاهدون مسلسل أبو العلا البشري.



وأكمل مفيد عاشور، أن أفضل شخصية قدمها خلال مشواره الفني كانت عن الأديب الراحل طه حسين، وكان ذلك في بداية تخرجه من المعهد العالي، قائلا:" عمري ما رضيت عن عمل شاركت فيه، وفي كل مرة أقول عندي الأحسن".



وتابع مفيد عاشور، أنه حينما طلب منه أن يجسد الشخصية قلقه البعض منها، لأن هناك شخصيات كبيرة جسدت ذلك الدور منهم أحمد زكي، والفنان محمود ياسين، مشيرًا إلى أنه كان يحب الأديب طه حسين، وتربطه به علاقة وجدانية لأنه كان يقرئ كتبه.



وأردف مفيد عاشور، أن النقاد أشادوا بدوره في تجسيد شخصية طه حسين، قائلا:" كنت بعمل بطولة في المسرح القومي بشخصية طه حسين والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ جه اتفرج على المسرحية وطلب مني أعمل مشهد طه حسين في أحد المسلسلات".

