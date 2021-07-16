وصفات سهلة لتحضير كيكة الشيكولاتة.. جربيها

يقدم موقع "لافام" سيدتي وصفات سهلة لتحضير كيكة الشيكولاتة، حيث يمكنك إعدادها وتجهيزها في المنزل لأفراد اسرتك وخاصة للاطفال.





كما أن الأطفال يعشقون الشيكولاتة فبدلا من اكلها بمفردها يمكنك وضعها في الكيك بتحصلين على كيك بصوص الشيكولاتة، تابعي السطور التالية:





وصفة الكيك بصوص الشيكولاتة





المقادير





2ملعقة كاكاو

كوب زيت.

كوب حليب

كوب ونصف سكر.

3 بيضات

كوب ونصف دقيق.

بيكنج لودر

فانيليا





طريقة تحضير الكيك بصوص الشيكولاتة





نضرب الكاكاو مع الزيت والحليب وكوب ونصف السكر فى الخلاط.





نأخذ من الخليط كوباً ونضعه بالثلاجة.





نضع على باقى الخليط البيض والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ونضربه مرة أخرى بالخلاط.





نضع الخليط فى قالب كيك بفرن متوسط لمدة 20 إلى 25 دقيقة.





نخرجالكيك ونتركه يبرد ونضع عليه صوص الشيكولاتة المتبقى بالثلاجة ويقدم باردًا.





وصفة كيك الشيكولاتة بدون بيض





المقادير





كاستين إلا ربع دقيق

1/2 كاسة زيت

كاسة ونصف حليب سائل

4 معالق كاكاو

كاسة سك

معلقة كبيرة فانيلا

معلقة كبيرة باكنج باودر

معلقة صغيرة بيكربونات الصوديومر

رشة ملح

معلقة عصير ليمون حامض (حسب الرغبة)





الصوص





كاسة شاي ماء

معلقت ينحليب جاف

معلقة صغيرة فانيلا

معلقتين كاكاو

فجان قهوة سكر

1/4 اصبع زبدة او 4 ملاعق زيت ذرة

معلقة طحين





خطوات عمل كيكة الشيكولاتة





تخلط المقادير الجافة اولا ثم يضاف الحليب وتحرك جيدا.



