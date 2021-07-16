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رئيس اتحاد الجودو يتقدم بأوراقه في ثاني أيام فتح باب الترشيح ومعه أفراد قائمته

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، قائمته الانتخابية التي يخوض بها الانتخابات المقبلة التي تجري يوم ١٦اغسطس المقبل، للدورة الانتخابية ٢٠٢١ / ٢٠٢٤، وتضم مطيع فخر الدين الزهوي رئيسا، والبطل الأوليمبى هشام مصباح صاحب الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الأوليمبية رقم ٢٩ التي استضافتها العاصمة الصينية بكين، المستشار إسماعيل حفيظ، والدكتور أحمد عبد الجواد عميد كلية التربية الرياصية ببورسعيد، والعميد عمرو مكرم رئيس قطاع البطولة بنادي طلائع الجيش، والدكتورة هالة جمال الدين عضوة مجلس إدارة نادي الزهور سابقا،. وجدي البلشي عضو مجلس إدارة نادي اتحاد قوسنا حاليا واللواء طارق عز الدين عضو الاتحاد السابق.

وتقدم مطيع فخر الدين الزهوي اليوم بقائمته في ثان أيام فتح باب الترشيح الذي سيغلق يوم الخميس المقبل، وقد لاقي مطيع تأييد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في جولاته الإنتخابية التي بدائها بمحافظة الإسكندرية،. وأعلن أعضاء الجمعية تأييدهم الكامل لرئيس الاتحاد الحالي وقائمته الإنتخابية لاستكمال إنجازاته الكبيرة والتي بدائها من اليوم الأول من فوزه بالمنصب عام ٢٠١٧.

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