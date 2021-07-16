عمرو أديب: ما حدث بالأمس هو تدشين لأهم مشروع في حياة السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع "حياة كريمة" مشروع شبه مستحيل، ولكن بداياته مشجعة، مؤكدًا أن "حياة كريمة" سيغير حياة البشر بالكامل، وكان لا بد أن يكون له وثيقة تاريخية.



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحق الأول من حقوق الإنسان هو أن يتنفس هواءً نظيفًا، وأن يكون لديه صرف صحي، وأن يعيش في بيئة نظيفة، وأن يكون لديه "واي فاي"، وخدمات أخرى.



وعن احتفالية الأمس، قال: "بص شوف مصر بتعمل إيه، وهذا الأمر هو الأساس والانحياز لهذه الطبقات الفقيرة"، معلقًا: "نحن في مجتمع فقير وغالبيته فقيرة، وتنحاز هذه الدولة للفقراء"، لافتًا إلى أن حياة كريمة هو مشروع مصر القومي، وأن ما حدث بالأمس هو تدشين لأهم مشروع في حياة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

