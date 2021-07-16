Advertisements

عمرو أديب: ما حدث بالأمس هو تدشين لأهم مشروع في حياة السيسي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع "حياة كريمة" مشروع شبه مستحيل، ولكن بداياته مشجعة، مؤكدًا أن "حياة كريمة" سيغير حياة البشر بالكامل، وكان لا بد أن يكون له وثيقة تاريخية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحق الأول من حقوق الإنسان هو أن يتنفس هواءً نظيفًا، وأن يكون لديه صرف صحي، وأن يعيش في بيئة نظيفة، وأن يكون لديه "واي فاي"، وخدمات أخرى.

وعن احتفالية الأمس، قال: "بص شوف مصر بتعمل إيه، وهذا الأمر هو الأساس والانحياز لهذه الطبقات الفقيرة"، معلقًا: "نحن في مجتمع فقير وغالبيته فقيرة، وتنحاز هذه الدولة للفقراء"، لافتًا إلى أن حياة كريمة هو مشروع مصر القومي، وأن ما حدث بالأمس هو تدشين لأهم مشروع في حياة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الباز: هذه نصيحتي لـ"ياسمين عبد العزيز" بعد أزمة تعذيب الخادمات (فيديو)

منذ ساعتين

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يضع شرطا صعبا للموافقة على رحيل حسام حسن للزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

11:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس