عاجل.. خطبة عيد الأضحى المبارك

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



