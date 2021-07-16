Advertisements

سموحة يضع شرطا صعبا للموافقة على رحيل حسام حسن للزمالك

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

حدد مسؤولو سموحة شروطهم من أجل الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري، إلى الموافقة في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مصطفى فتحي شرط سموحة للموافقة على صفقة حسام حسن

ويرغب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبي لنهاية الموسم الجاري.

وطلب مسؤولو سموحة برئاسة فرج عامر الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه نظير الاستغناء عن حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري لصالح الزمالك علي سبيل البيع النهائي.
 
من جانبه رحب مسؤولو سموحة بإبرام صفقة تبادلية مع الزمالك تقضي بانتقال مصطفي فتحى بشكل نهائي للنادي السكندري، مع انضمام حسام حسن للقلعة البيضاء، والاتفاق علي مقابل مادي ضمن الصفقة.

ويرفض مسؤولو الزمالك فكرة رحيل مصطفى فتحي إلى سموحة على سبيل البيع النهائي حيث يرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في إستعادة اللاعب في الموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة حسان حسن حسام حسن الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يضع شرطا صعبا للموافقة على رحيل حسام حسن للزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الباز: هذه نصيحتي لـ"ياسمين عبد العزيز" بعد أزمة تعذيب الخادمات (فيديو)

منذ ساعتين

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يرفض شرط سموحة في صفقة القناص

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

حسام حسن يضغط على سموحة للانتقال إلى الزمالك

كارتيرون يطالب الزمالك بضم الهداف

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

الزمالك يصدم سموحة بشأن "الحريف"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

11:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس