سموحة يضع شرطا صعبا للموافقة على رحيل حسام حسن للزمالك





حدد مسؤولو سموحة شروطهم من أجل الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري، إلى الموافقة في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مصطفى فتحي شرط سموحة للموافقة على صفقة حسام حسن





ويرغب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبي لنهاية الموسم الجاري.





وطلب مسؤولو سموحة برئاسة فرج عامر الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه نظير الاستغناء عن حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري لصالح الزمالك علي سبيل البيع النهائي.

من جانبه رحب مسؤولو سموحة بإبرام صفقة تبادلية مع الزمالك تقضي بانتقال مصطفي فتحى بشكل نهائي للنادي السكندري، مع انضمام حسام حسن للقلعة البيضاء، والاتفاق علي مقابل مادي ضمن الصفقة.





ويرفض مسؤولو الزمالك فكرة رحيل مصطفى فتحي إلى سموحة على سبيل البيع النهائي حيث يرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في إستعادة اللاعب في الموسم الجديد.



