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عمرو أديب عن حديث السيسي حول أزمة السد: "اطلب تلاقي 100 مليون مصري"
الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:03 م
أمنية فوزي
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علق الإعلامي عمرو أديب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة السد الإثيوبي بالأمس، قائلًا: "العالم كله شاف المصريين بيفكروا إزاي إمبارح، وعرفوا المصريين بيثقوا في إدارتهم قد إيه".
وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "العالم كله ترجم حديث الرئيس السيسي بالأمس، وشاف المصريين مستعدين يوصلوا لإيه ويعملوا إيه".
وأضاف: "نحن نتعامل مع حد متعنت تعنت غير طبيعي، ومن حق الناس تقلق ولكن عندنا الثقة، ده قلق مشروع، وهنفضل نهري زي ما الريس قال"، مستكملًا: "محبة علينا إن الأمور تتحل بالسلم والريس كان واضح إمبارح في هذا الكلام".
واستطرد: "والسيسي بيتكلم إمبارح جه في دماغي أغنية اطلب تلاقي 100 مليون مصري"، مضيفًا: "مصر كانت قاعدة مع بعضها إمبارح.. ودي حاجة تدينا قوة، الوزراء كانوا مع الفنانين مع الشعب المصري مع الشباب".
وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "العالم كله ترجم حديث الرئيس السيسي بالأمس، وشاف المصريين مستعدين يوصلوا لإيه ويعملوا إيه".
وأضاف: "نحن نتعامل مع حد متعنت تعنت غير طبيعي، ومن حق الناس تقلق ولكن عندنا الثقة، ده قلق مشروع، وهنفضل نهري زي ما الريس قال"، مستكملًا: "محبة علينا إن الأمور تتحل بالسلم والريس كان واضح إمبارح في هذا الكلام".
واستطرد: "والسيسي بيتكلم إمبارح جه في دماغي أغنية اطلب تلاقي 100 مليون مصري"، مضيفًا: "مصر كانت قاعدة مع بعضها إمبارح.. ودي حاجة تدينا قوة، الوزراء كانوا مع الفنانين مع الشعب المصري مع الشباب".
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