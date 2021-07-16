عمرو أديب عن حديث السيسي حول أزمة السد: "اطلب تلاقي 100 مليون مصري"

علق الإعلامي عمرو أديب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة السد الإثيوبي بالأمس، قائلًا: "العالم كله شاف المصريين بيفكروا إزاي إمبارح، وعرفوا المصريين بيثقوا في إدارتهم قد إيه".



وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "العالم كله ترجم حديث الرئيس السيسي بالأمس، وشاف المصريين مستعدين يوصلوا لإيه ويعملوا إيه".



وأضاف: "نحن نتعامل مع حد متعنت تعنت غير طبيعي، ومن حق الناس تقلق ولكن عندنا الثقة، ده قلق مشروع، وهنفضل نهري زي ما الريس قال"، مستكملًا: "محبة علينا إن الأمور تتحل بالسلم والريس كان واضح إمبارح في هذا الكلام".



واستطرد: "والسيسي بيتكلم إمبارح جه في دماغي أغنية اطلب تلاقي 100 مليون مصري"، مضيفًا: "مصر كانت قاعدة مع بعضها إمبارح.. ودي حاجة تدينا قوة، الوزراء كانوا مع الفنانين مع الشعب المصري مع الشباب".

