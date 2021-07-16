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اسعار النفط ترتفع في ختام تعاملات اليوم 0.5%

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:00 م
اسعار النفط العالمية
اسعار النفط العالمية
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكنها لا تزال تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مايو على الأقل، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين.


وارتفع خام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 73.84 دولار للبرميل، ، ويتجه لخسارة 2.3 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو.


وصعد الخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 42 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 72.07 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض 3.4 في المائة هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل.


قالت أوبك أمس الخميس إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند.

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