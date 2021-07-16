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تدشين كنيسة ونهضات روحية وحملة تطعيم بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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دشن نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بقرية الأتارية التابعة لمركز الزقازيق.

وتم تدشين مذبح الكنيسة على اسم القديس الأنبا أنطونيوس إلى جانب حامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة. وتم توسعة الكنيسة بعد صدور قرار تقنين أوضاع لها عام ٢٠١٦ لتصبح عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق على مساحة ٥٠٠ متر مربع.

وتنظم الإيبارشية خلال الفترة الجارية عدة نهضات بعدد من كنائس الإيبارشية وخلال أعياد القديسين مار بولس ومار جرجس والأنبا بيشوى والأنبا كاراس.

وتحرص الكنائس على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية أثناء كافة الفعاليات الرعوية لحماية المشاركين فيها من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الصعيد الصحى أيضًا تقود المطرانية حاليًا حملات للتوعية بخصوص تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، هذا إلى جانب التنسيق مع مديرية الصحة لتقديم اللقاح للمواطنين عن طريق مقار عدة كنائس.

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