تامر شلتوت يكشف حقيقة ارتباطه بمي حلمي





وكتب تامر عبر حسابه علي" انستجرام": "للتوضيح... ~أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت (الزميلة) مي، صدفة في الطيارة.. بس كده.. (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)".



وكانت الفنانة مى حلمى، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال خاصية “ستوري” عن قرب زواجها، وقالت مى حلمى : "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى".





أثارت الإعلامية مي حلمي، والفنان تامر شلتوت، حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، بعدما نشر الأخير صورة جمعتهما، وضعت الجمهور في حيرة، وتساءل هل هو الشخص الذي أعلنت ارتباطها به منذ فترة أم لا.