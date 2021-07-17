Advertisements

تامر شلتوت يكشف حقيقة ارتباطه بمي حلمي

السبت 17/يوليو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أثارت الإعلامية مي حلمي، والفنان تامر شلتوت، حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، بعدما نشر الأخير صورة جمعتهما، وضعت الجمهور في حيرة، وتساءل هل هو الشخص الذي أعلنت ارتباطها به منذ فترة أم لا.

وكتب تامر عبر حسابه علي" انستجرام": "للتوضيح... ~أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت (الزميلة) مي، صدفة في الطيارة.. بس كده.. (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)".

وكانت الفنانة مى حلمى، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال خاصية “ستوري” عن قرب زواجها، وقالت مى حلمى : "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى".

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك الموسم القادم

منذ 37 دقيقة

مانشستر سيتي يقرر رحيل نجمه

منذ 34 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 8 ساعات

تامر شلتوت يكشف حقيقة ارتباطه بمي حلمي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ 38 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

12:26 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

12:31 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس