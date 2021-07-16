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أول تعليق من السعيد بعد فوز بيراميدز على المقاولون

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على المقاولون العرب في الدوري الممتاز، موضحا أن أهمية الفوز تأتي بعد النتائج الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة أفضل بكثير من المواجهات الماضية.

شدد السعيد على أن النظام الذي وضعه المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس يحتاج لبعض الوقت للتأقلم عليه واللاعبون مع توالي المباريات يتعاملون بشكل رائع للغاية والأمور تتحسن، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك تحسن كبير في المستوى والنتائج.

أوضح أن درجة الحرارة والرطوبة العالية أثرت على اللاعبين وجعلت اللياقة البدنية تتراجع في الشوط الثاني بسبب المجهود الكبير المبذول مشيرا الى النتائج تتحسن مع الوقت ولابد من الصبر على نظام المدير الفني والتعامل معه بالصورة المطلوبة والتقدم خطوة خطوة والوصول نحو الهدف المطلوب والوضع الطبيعي واللائق لفريق بيراميدز الذي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز.

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الكلمات المفتاحية

بيراميدز المقاولون السعيد

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