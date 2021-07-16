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بنك أوف أمريكا يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:10 م
الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي
وكالات
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قال بنك أوف أمريكا اليوم إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، إذ خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وقال البنك في مذكرة إنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة وأصبح يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة هذا العام مقابل سبعة في المائة سابقا.

 قال اقتصاديون بالبنك في مذكرة "بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ الكثيرين". وقالوا إنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 في المائة العام المقبل.

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نمو الاقتصاد الأمريكي بنك أوف أمريكا 3 الاقتصاد الأمريكي

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