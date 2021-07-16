Advertisements

"هذا الكلام خطير ".. داعية يرد على حديث "حلا شيحة" (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق الداعية أحمد الطلحي، على ما نشرته الفنانة حلا شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقولها إن الفنانين لو نجحوا بمقاييس الدنيا لكن بمقاييس ربنا لم ولن ننجح.

وقال "الطلحي" في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "لكاتب هذا البوست كل التحية والاحترام، ولكن مثل هذا الكلام خطير، لأنه من قال هلك الناس فقد أهلك".

وأضاف "هناك قصة رجل عابد وآخر كان يعصي الله، وكانوا في مجلس معًا فقال العابد إن الله لا يغفر لهذا الرجل، فاوحى الله عز وجل لنبيه من الذي يتألى علي أفعل أو لا أفعل، اشهد يا ملائكتي إني غفرت لهذا الرجل".

وتابع "هناك بعض الإشكالية لدى البعض الذين يعملون في مصارف أو في مطاعم تقدم الخمور أو غيرها من هذه الإشكاليات فنجد أن العامل بها يشك في عمله مع انكسار وذل لله، فرب معصية أورثت ذلًا وانكسارًا خيرًا عند الله من صاحب طاعة، ولذلك لا يجب أن نغتر بطاعتنا لله ونقول أنا أو عندي لأن نهايتها معروفة".

أخبار تهمك

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 7 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 41 دقيقة

سموحة يضع شرطا صعبا للموافقة على رحيل حسام حسن للزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: هذه نصيحتي لـ"ياسمين عبد العزيز" بعد أزمة تعذيب الخادمات (فيديو)

منذ ساعتين

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

11:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس