"هذا الكلام خطير ".. داعية يرد على حديث "حلا شيحة" (فيديو)

علق الداعية أحمد الطلحي، على ما نشرته الفنانة حلا شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقولها إن الفنانين لو نجحوا بمقاييس الدنيا لكن بمقاييس ربنا لم ولن ننجح.



وقال "الطلحي" في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "لكاتب هذا البوست كل التحية والاحترام، ولكن مثل هذا الكلام خطير، لأنه من قال هلك الناس فقد أهلك".



وأضاف "هناك قصة رجل عابد وآخر كان يعصي الله، وكانوا في مجلس معًا فقال العابد إن الله لا يغفر لهذا الرجل، فاوحى الله عز وجل لنبيه من الذي يتألى علي أفعل أو لا أفعل، اشهد يا ملائكتي إني غفرت لهذا الرجل".



وتابع "هناك بعض الإشكالية لدى البعض الذين يعملون في مصارف أو في مطاعم تقدم الخمور أو غيرها من هذه الإشكاليات فنجد أن العامل بها يشك في عمله مع انكسار وذل لله، فرب معصية أورثت ذلًا وانكسارًا خيرًا عند الله من صاحب طاعة، ولذلك لا يجب أن نغتر بطاعتنا لله ونقول أنا أو عندي لأن نهايتها معروفة".

