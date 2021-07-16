ختام تدريب 15 من صيادلة المستشفيات الحكومية بالفيوم

اختتمت إدارة الصيدلة، بمديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، بقيادة الدكتورة ميرفت فؤاد، مدير الإدارة تدريبا لبعض صيادلة المستشفيات لتأهيلهم للعمل بأقسام الكلينيكال بمستشفياتهم.



جاء ذلك حرصا من وزارة الصحة على رفع كفاءة الصيادلة الأكلينيكيين بالمستشفيات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين دون أى شكاوى.



وذلك بناء على تعليمات الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.



حضر التدريب 15 من صيادلة المستشفيات الحكومية بالمحافظة، استمر التدريب لمدة عشرة أيام بقاعة تدريب مدرسة التمريض.



قام بالتدريب من مفتشى الكلينيكال الدكتورة رانيا خيرى، والدكتور بدور مجدى، والدكتورة رنا ربيع.



تحت اشراف الدكتورة مرفت فؤاد، مدير الإدارة والدكتور احمد عثمان، رئيس قسم التفتيش الصيدلى.



كان الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، قد قام بتدريب عدد من مشرفات تمريض المستشفيات العامة على الإنعاش القلبى الرئوى.



أستهدف التدريب 19 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم وذلك للمرة الرابعة على التوالى.



ويهدف التدريب على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية ووالإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية، وذلك فى إطار خطة لتطوير إداء التمريض بالمستشفيات واثراء معلوماتهم واطلاعهم على ماهو جديد لكيفية التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة من المرضى.



