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بدون مكياج.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 17/يوليو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هند صبري في الصورة بإطلالة صيفية مبهجة خلال قضاء عطلتها، ولم تضع مساحيق التجميل،ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

يذكر أن هند صبري، شاركت في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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