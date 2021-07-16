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عمرو أديب عن احتفالية "حياة كريمة": شيرين عبد الوهاب صوت مصر

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإعلامي عمرو أديب، على حضور الفنانة شيرين عبد الوهاب احتفالية "حياة كريمة" بالأمس، قائلًا: "فرحت بحضور شيرين إمبارح".

وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "شيرين صوت مصر، وكان فيه حد عايزها متبقاش موجودة الفترة اللي فاتت".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أول ما شيرين بتغني فيه شيء بيتغير جواك، كل شيء كان جميل إمبارح".


وأقيمت احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة" باستاد القاهرة بالأمس، وشهدت أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة" وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية من الشخصيات العامة والإعلامية.

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