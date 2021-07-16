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مدرب بيراميدز يشيد بلاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز إن الفوز الذي حققه على المقاولون العرب مهم للغاية، في ظل وجود مدرب جديد مميز مثل تاكيس جونياس يحاول وضع نظام لعب مختلف تماما ويحتاج لوقت من أجل التأقلم عليه وتعلمه بالصورة المطلوبة.

شدد على أن المدرب اليوناني طريقته تحتاج لوقت من أجل تعلمه ولابد من الصبر والعمل والاجتهاد للوصول للشكل المثالي في الأداء والنتائج، والفوز على المقاولون مع المستوى المميز وامتلاك الكرة طوال الوقت أمر مطمئن للغاية ويجعل الفريق يعود إلى الهدوء والتركيز في باقي المواجهات الصعبة بالدوري.

أشاد فتح الله بمجموعة اللاعبين الرائعين في صفوف بيراميدز خاصة وأنه رغم وجود مدرب جديد بفكر مختلف تماما ومع ضيق الوقت تعاملوا مع الوضع بصورة قوية للغاية ونفذوا التعليمات بالصورة المطلوبة ونفذوا وجهة نظر المدرب ومع توالي المباريات والانتصارات ستظهر الصورة الأفضل لبيراميدز.

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فتح الله بيراميدز المقاولون

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