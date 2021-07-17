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عمرو أديب يكشف سر العلاقة بين "حياة كريمة" وأزمة السد الإثيوبي

السبت 17/يوليو/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن العلاقة بين مشروع "حياة كريمة"، وأزمة السد الإثيوبي، قائلًا: "إللي مبيعرفش العلاقة بين حياة كريمة وبين إثيوبيا يبقى مبيعرفش يجمع ويطرح".

وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "عمرك ما تعرف تقف أمام أي خطر خارجي لو الناس جوا مش راضية وعايشة حياة كويسة، لازم الإثتنين يسيروا بجانب بعض، والقدرة تكون في تشغيل العديد من الجوانب في الوقت نفسه".

واستكمل: "إن شاء الله نعيش حياة كريمة، وأزمة السد الإثيوبي ينتهي بالحسنى، مصر أكدت لدول العالم أد إيه هي دولة عظيمة"، مؤكدًا أن هذه الإدارة تنحاز لعموم الشعب، وغالبية ما تقوم به لعموم الشعب.

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