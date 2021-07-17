عمرو أديب يكشف سر العلاقة بين "حياة كريمة" وأزمة السد الإثيوبي

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن العلاقة بين مشروع "حياة كريمة"، وأزمة السد الإثيوبي، قائلًا: "إللي مبيعرفش العلاقة بين حياة كريمة وبين إثيوبيا يبقى مبيعرفش يجمع ويطرح".





وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "عمرك ما تعرف تقف أمام أي خطر خارجي لو الناس جوا مش راضية وعايشة حياة كويسة، لازم الإثتنين يسيروا بجانب بعض، والقدرة تكون في تشغيل العديد من الجوانب في الوقت نفسه".



