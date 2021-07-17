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وزير سابق: "السادات هدد إثيوبيا بسبب السد"

السبت 17/يوليو/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن مصر لم ترفض سدًا واحدًا لاي دولة من دول منابع النيل على مدى التاريخ، ولكن الموافقة على بناء السد يعني أنها لا تسبب ضرر لمصر، بينما إثيوبيا تعتمد على فترات انشغال مصر لبناء السدود، وهي الدولة الوحيد التي لم تخطر مصر ببناء سد.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إثيوبيا بنت سدود في 67 و73، وكان على اتفاق تام مع باقي دول حوض النيل، وتقدم لهم المساعدات لإنجاز بناءات السدود التي يبحثوا من خلالها للتنمية، منوهَا إلى أن فكرة التخطيط لبناء سد إثيوبيا بدأ مع حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتابع: "وفي عهد السادات وضعت إثيوبيا حجر أساس للسد.. والسادات في تصريح صريح قال بدل ما نموت هنا نموت عندكم"، منوهًا إلى أن مبادرة حوض النيل ظهرت عام 97 للإرتقاء بالدول، إلا أن إثيوبيا رفضت الاتفاق عليها إلا من خلال اتفاقية جديدة بدلًا من الاتفاقات القديمة.

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بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي السادات

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