وزير سابق: "السادات هدد إثيوبيا بسبب السد"

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن مصر لم ترفض سدًا واحدًا لاي دولة من دول منابع النيل على مدى التاريخ، ولكن الموافقة على بناء السد يعني أنها لا تسبب ضرر لمصر، بينما إثيوبيا تعتمد على فترات انشغال مصر لبناء السدود، وهي الدولة الوحيد التي لم تخطر مصر ببناء سد.





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إثيوبيا بنت سدود في 67 و73، وكان على اتفاق تام مع باقي دول حوض النيل، وتقدم لهم المساعدات لإنجاز بناءات السدود التي يبحثوا من خلالها للتنمية، منوهَا إلى أن فكرة التخطيط لبناء سد إثيوبيا بدأ مع حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.



